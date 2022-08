Ende eines Großprojekts in Indien: Sekundenschnell liegen zwei rund 100 Meter hohe Wolkenkratzer in Schutt und Asche. Wesentlich länger dauert es, bis sich der Staub gelegt hat.Tausende Menschen mussten zuvor ihre Wohnungen in den umliegenden Gebäuden verlassen. Um die benachbarten Häuser vor der Staubwolke zu schützen, wurden sie teilweise mit Plastikplanen abgeschirmt. Private Videoaufnahmen zeigen, wie 3.700 Kilogramm Sprengstoff die Gebäude in rund 80.000 Tonnen Schutt verwandeln.Die Twin Towers lagen in einem Wohngebiet nahe einer viel befahrenen Autobahn am Rande der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Sie wurden wegen Verstößen gegen Bauvorschriften und Brandschutznormen gesprengt.Damit endete ein langwieriger Rechtsstreit. Ursprünglich waren hier 14 Türme mit jeweils neun Stockwerken geplant. 2012 wurde ein neuer Plan erstellt, Anwohner gingen dagegen vor Gericht. Im August vergangenen Jahres dann das Urteil des Obersten Gerichtshofs: Die Türme müssen weichen. Endgültig.