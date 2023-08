Die Gewalt, darunter Steinwürfe und in Brand gesetzte Fahrzeuge sowie Moscheen, habe drei Stunden angedauert und sich auch auf angrenzende Regionen am südlichen Rand der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ausgedehnt. Die Lage sei aber wieder unter Kontrolle, sagte ein hochrangiger Polizeibeamter. Unter den Toten waren demnach auch zwei Polizisten. In der Stadt Nuh südlich von Neu-Delhi verhängten die Behörden eine Ausgangssperre und setzten zusätzliches Sicherheitspersonal ein.