Seit Jahren nehmen die Spannungen in der Grenzregion zu. Im Juni gab es zwischen beiden Ländern tödliche Zusammenstöße, als sich indische und chinesische Truppen im Galwan-Tal in Ladakh, das an die von China gehaltene tibetische Hochebene grenzt, ein Scharmützel lieferten. Bei der Auseinandersetzung kamen 20 indische Soldaten und vier chinesische Soldaten ums Leben. Im Januar 2021 gab es erneut gewaltsame Grenzstreitigkeiten.