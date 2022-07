Kampf gegen Umweltverschmutzung Indien verbietet mehrere Einwegplastikprodukte

Plastikmüll ist in Indien, dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt, zu einer bedeutenden Quelle der Umweltverschmutzung geworden. Das rasche Wirtschaftswachstum hat die Nachfrage nach Waren angeheizt, die mit Einwegplastikprodukten wie Strohhalmen und Einwegbesteck geliefert werden. In Indien, das jährlich etwa 14 Millionen Tonnen Plastik verbraucht, gibt es dabei kein organisiertes System, um Plastikabfällen zu entsorgen. Im Jahr 2020 fielen nach Angaben der indischen Umweltbehörde über 4,1 Millionen Tonnen an Plastikmüll an.

Auch weltweit betrachtet, wird der Großteil des Plastikmülls nicht recycelt. Stattdessen gelangen Millionen von Tonnen in den Weltmeeren, beeinträchtigen die Tierwelt und gelangen ins Trinkwasser. Wissenschaftler versuchen immer noch, die Risiken zu bewerten, die von den winzigen Teilen zerbrochenen Plastiks, dem sogenannten Mikroplastik, ausgehen.