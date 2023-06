Biden spricht Indern Mitgefühl aus

US-Präsident Joe Biden hat den Menschen in Indien sein Mitgefühl ausgedrückt. »Jill und ich sind nach der tragischen Nachricht über das tödliche Zugunglück in Indien untröstlich«, sagte Biden laut einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington auch im Namen der First Lady. Der Präsident und seine Frau seien in Gedanken bei den Menschen in Indien.