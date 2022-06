Dass Naturschutzinvestitionen etwa in Afrika der ganzen Welt zugutekommen, hob Stanislas Stephen Mouba, Generaldirektor der Naturschutzbehörde von Gabun hervor. »Wir bitten nicht um Gelder für Afrika, sondern für den Erhalt biologischer Vielfalt, der weltweit Folgen hat.« Noch gebe es das Kongobecken, das Einfluss auf die Regenfälle in Ostafrika oder in Ägypten habe. Wenn dieses wichtige Ökosystem zerstört werde, bedeute das nicht nur Dürre und Hunger in afrikanischen Ländern: »Dann werden wir Millionen Afrikaner haben, die nach Europa kommen. Wir müssen hier an die Welt der nächsten Generation denken«, mahnte er.