Erdbeben und Schlammlawine in Indonesien »Wir haben einfach nicht genug Bagger«

Die indonesische Hauptinsel Java, einen Tag nach dem verheerenden Erdbeben: Rund um die Stadt Cianjur bemühen sich Rettungskräfte, Überlebende und Opfer aus den Trümmern zu bergen.

Das Beben hat am Montag mehr als 2.000 Häuser zerstört und rund 5.000 Menschen ihr Zuhause genommen, meldet die indonesische Katastrophenbehörde. Mindestens 160 Menschen seien ums Leben gekommen – darunter auch viele Kinder. Dutzende würden noch immer vermisst, Angehörige sind verzweifelt

Aris, Anwohner

»Ich bin hier, weil ich meine Familie finden muss – meine Schwägerin. Sie wurde unter diesem Erdrutsch begraben. Sie waren zu dritt – meine Schwägerin und ihre beiden Kinder. Ich bin zu Fuß gegangen, den ganzen Weg von dort, wo ich gestern Nachmittag war, bis hier her. Als ich ankam, war nichts mehr übrig. Alles war unter der Erde begraben.«

Die Helfer sind bemüht, wirklich alle Vermissten zu finden. Die Arbeit ist ermüdend - und gefährlich: Es habe Stromausfälle und über 100 Nachbeben gegeben.

Rozi Baitullah, Militär

»Die Rettungsaktion war schwierig, weil der Zustand der Erde klebrig ist und die Mittel, die wir zum Bergen haben, nicht ausreichen. Wir haben einfach nicht genug Bagger.«

Das Beben war auch in der etwa 75 Kilometer entfernten Hauptstadt Jakarta zu spüren. Präsident Joko Widodo besuchte am Dienstag das Katastrophengebiet und versprach finanzielle Unterstützung für die Betroffenen. Und er mahnte: Beim Wiederaufbau müssten erdbebensichere Baustandards angewendet werden, da es in dem Inselstaat immer wieder zu Erdbeben kommen werde.