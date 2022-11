Wegen Indonesiens Lage auf dem Pazifischen Feuerring kommt es in dem südostasiatischen Land häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. In schrecklicher Erinnerung ist immer noch das Beben der Stärke 9,1, das sich am 26. Dezember 2004 vor der Küste von Sumatra ereignete. Der dadurch verursachte Tsunami tötete in der gesamten Region 220.000 Menschen, davon allein 170.000 in Indonesien.