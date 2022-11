Indonesien hat rund 270 Millionen Einwohner, von denen mehr als die Hälfte auf der dicht besiedelten Hauptinsel Java leben. Das Erdbeben fand an Land und in einer relativ geringen Tiefe von zehn Kilometern statt, was die großen Schäden erklärt.

Indonesien ist eines der am stärksten erdbebengefährdeten Länder der Welt und verzeichnet regelmäßig starke Erdbeben vor der Küste. Am 26. Dezember 2004 hatte sich vor der Küste Sumatras ein Beben der Stärke 9,1 ereignet. Der dadurch verursachte Tsunami tötete in der gesamten Region 220.000 Menschen, davon allein 170.000 in Indonesien.