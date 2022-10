Über 120 Menschen sterben nach gewaltsamen Ausschreitungen bei einem Fußballspiel in Indonesien. Wütende Fußball-Fans stürmten am Samstag in der Provinz Ostjava ein Spielfeld: Nachdem ihr Verein, der Arema FC das Erstligaspiel gegen den Erzrivalen Persebaya Surabaya mit 2:3 verloren hatte, gab es für die enttäuschten Fans kein Halten mehr.

Die Polizei versuchte, die Randalierer zur Rückkehr auf die Ränge zu bewegen und feuerte schließlich Tränengas in die Menge. Dies löst eine Massenpanik aus.

Viele Besucher, die versuchten, dem Gas zu entkommen, stürzten und wurden und zu Tode getrampelt.

Rian Dwicahyono, Opfer

»Viele meiner Freunde haben ihr Leben verloren, weil die Polizisten uns brutal behandelt haben. Wir sind alle sehr traurig, weil so viele gestorben sind. Hoffentlich wird das nie wieder passieren, hier sind noch so viele Verletzte. Es tut mir so leid, wir fordern jetzt Gerechtigkeit. «

Knapp zweihundert Menschen müssen derzeit noch medizinisch versorgt werden, zum Teil sind sie in einem kritischen Zustand.

Boby Prabowo, Arzt

»Die Verletzten hier im Krankenhaus haben Knochenbrüche, leiden unter Kurzatmigkeit und Sauerstoffmangel. Wahrscheinlich wegen der großen Anzahl von Menschen auf dem Spielfeld und die Betroffenen haben zu viel Tränengas abbekommen. Das ist ein Faktor, der ihren Zustand verschlimmert.«

Die Fußball-Clubs Arema und Persebaya sprachen den Opfern und ihren Familien ihr Beileid aus. Der indonesische Fußball-Verband setzt den Spielbetrieb in der ersten Liga für eine Woche aus. Arema wurde die Austragung von Heimspielen für den Rest der Saison untersagt.