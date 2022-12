Touristen-Traumziel Bali — die Insel im Süden Indonesiens zieht Surfer und Feierwütige aus der ganzen Welt an. Nirgends geht es in dem größten muslimisch geprägten Land der Welt wohl so liberal zu wie hier. Doch künftig wird es in Indonesien per Gesetz verboten sein, außerhalb der Ehe Sex zu haben – das Aus für die Reisehochburg?

Alexey Zolotatev, Tourist

»Dieses Gesetz ist ein massiver Verstoß gegen die Grundrechte, also ja, wenn sie (das Gesetz) anwenden, werde ich sofort heiraten.«

Wu Bingnan, Tourist

»Ich komme als Tourist auf diese wunderschöne Insel. Wenn ich mit meiner Freundin nicht, sie wissen schon, im Hotelzimmer bleiben kann, dann werde ich es mir zweimal überlegen, hierher zu kommen.«

Konkret bedeutet das Gesetz, das 2025 in Kraft treten soll: Auf Sex außerhalb der Ehe steht bis zu ein Jahr Gefängnis, Unverheiratete dürfen nicht mehr zusammenwohnen — und das gilt auch für reisende Pärchen. Ein Schlupfloch gibt es allerdings: Das Paar müsste von Verwandten gemeldet werden, bei Touristen eher unwahrscheinlich. Dennoch:

Purwa Sidemen, Hotel und Restaurantverband Bali

»Für Hotelbetreiber auf Bali sind die Vorschriften, die unverheirateten Paaren die Übernachtung in einem Hotelzimmer verbieten, eine schlechte Nachricht und können zu finanziellen Einbußen führen. Hier geht es um Moralfragen und die werden zu Recht durch den individuellen Glauben beantwortet.«

Dabei sind Imageschäden für den Tourismus wohl noch die harmlosen Auswirkungen: Amnesty International verurteilt das Gesetz als »schweren Schlag für die Menschenrechte«. Auch für Menschen aus der LGBTIQ-Szene verschärft es die ohnehin schon repressive Rechtslage, die schon gleichgeschlechtliche Ehen verbietet. Doch es regt sich Widerstand, wie hier vor dem Parlament in Jakarta:

Adhitiya Augusta Triputra, Aktivist

»Sie haben ein Gesetz verabschiedet, das nicht demokratisch ist, unser Privatleben kontrolliert und sich nicht um öffentliche Angelegenheiten kümmert. Es ist ein Rückschlag für unser Land, das für Reformen gekämpft hat, und jetzt bewegen wir uns rückwärts.«

Muhammad Afif Abdul Qoyim, Aktivist

»Die Öffentlichkeit sollte wissen, dass jeder von uns wegen der kleinsten Handlungen nach diesem Gesetz angeklagt werden kann und dass alles, was wir tun, potenziell kriminalisiert werden kann.«

2019 war ein ähnliches Gesetzesvorhaben an landesweiten Protesten gescheitert – nun ist es beschlossen. Ob es auch in der Breite durchgesetzt wird, bleibt abzuwarten, aber es öffnet die Tür für selektive Denunziation und Willkür.