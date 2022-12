Bisher galten bereits in der konservativen Provinz Aceh strengere Regeln in Bezug auf außerehelichen Sex. In der Vergangenheit waren dort bereits unverheiratete Paare öffentlich mit Stockschlägen und Haft bestraft worden. Die Paare waren wegen Händchenhaltens, Kuschelns oder Sex vor der Ehe verurteilt worden.

Unterstützung islamischer Gruppen

Indonesiens Bevölkerung ist mehrheitlich muslimisch. Aceh ist aber die einzige Provinz, in der die Scharia, also das strenge islamische Recht, gilt. In anderen Landesteilen gelten aber ebenso zum Teil strenge Regeln, die die Freiheiten von Frauen, religiösen Minderheiten und LGBTQ-Personen diskriminieren.