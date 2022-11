Wer die Stadt retten will, findet Sutanudjaja, muss bei denen anfangen, die den Katastrophen am meisten ausgesetzt sind. »Das sind die Armen in der Stadt.« Wie das gehen kann, beweist die Architektin mit einem Hausprojekt. Im Jahr 2016 wurden das Quartier Akuarium im Norden Jakartas von den Behörden geräumt, die Bewohner an den Rand der Stadt vertrieben, man bot ihnen dort Sozialwohnungen an. Das alte Quartier sei zu stark von den Überschwemmungen betroffen, so die Begründung; die Hütten illegal gebaut.

Doch Menschen, die ihr ganzes Leben in einstöckigen kleinen Häuschen gelebt haben, erklärt die Architektin, Leute, die eine starke Gemeinschaftsstruktur gewohnt sind, mitten in der Stadt, können sich mit abgetrennten Hochhauswohnungen, in denen es keine Orte zum Treffen gibt, kaum anfreunden.

Die Architektin protestierte mit den Anwohnerinnen vor dem Präsidentenpalast gegen die Vertreibung. Präsentierte einen Gegenvorschlag: Gemeinsam mit den Betroffenen plante sie Wohnblöcke, je vier Stockwerke, insgesamt 241 Apartments. Und zwar an der Stelle, von wo die Menschen vertrieben worden waren – in ihrem alten Quartier.