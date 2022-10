Inflation in Argentinien Zweimal im Jahr muss das Gehalt neu verhandelt werden

Was immer weiter steigende Preise im persönlichen Alltag und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeuten, beginnen die Menschen derzeit auch im reichen Zentrum Europas langsam zu verstehen. Die jährliche Inflation im Euroraum wurde im August auf 9,1 Prozent geschätzt, Rekord. Im September waren es dann 10 Prozent – nächster Rekord. In Regionen wie dem Baltikum liegt sie längst doppelt so hoch, und selbst damit immer noch weit von dem entfernt, was Argentinierinnen und Argentinier kennen, so Werning. »Ich bin 46 Jahre alt und habe 36 Jahre meines Lebens eine zweistellige Inflation erlebt; im Durchschnitt waren es 80 Prozent pro Jahr.«