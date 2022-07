Aus meiner Sicht sind die Deutschen in dieser Sache sehr eigennützig – sie schauen vor allem, dass sie weiterhin ihr Gas bekommen.

Wenn es so weitergeht, gehe ich vielleicht selbst bald nach Berlin. In Warschau kostet die Tasse Kaffee jetzt umgerechnet 3,60 Euro. Das ist schon ähnlich teuer wie in Berlin, auch die Höhe der Miete fühlt sich bereits sehr deutsch an. Nur das Gehalt ändert sich nicht. Dazu kommt das gesellschaftliche Klima in Polen, das mittlerweile sehr feindselig und reaktionär geworden ist. Wenn das so bleibt, wandere ich aus.«

Marcos Pleite Sánchez, 52, Lkw-Fahrer aus Palma, Spanien

»Man merkt die Preiserhöhungen nicht gleich. Aber nach und nach werden alltägliche Dinge so teuer, dass man sich einschränken muss. Inzwischen kostet alles mehr. Beim Benzin und bei der Miete merke ich es am stärksten. Kürzlich haben wir beschlossen, in diesem Sommer nicht in den Urlaub zu fahren, aus Angst vor dem Winter. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Früher war unser Leben besser.

Auch beim wöchentlichen Einkaufen versuchen meine Frau und ich weniger auszugeben. Wir sparen vor allem bei uns selbst. Die Kinder sollen so wenig wie möglich von der Krise mitbekommen. Aber wir müssen es ihnen trotzdem erklären. Wir kaufen weniger Kleidung, wir achten stärker auf die Preise, wir gehen seltener auswärts essen und kochen möglichst günstig.