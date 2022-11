Der Prepaid-Stromzähler im Flur ist ein Beispiel dafür, wie der Staat heute mit Armut umgeht. Hinzu kamen immer neue Konzepte bei der Arbeits- und Familienberatung, Fallmanager. »Immer weniger Zeit, immer längere Briefe von den Behörden«, sagt Christine Isaacs. Ihr Leben ist nicht zuletzt ein Spiegel der neoliberalen Entwicklung der vergangenen 40 Jahre.

Was in Großbritannien mit »There's no such thing as society« und viel Druck von oben begann, setzt sich heute mit Diskussionen über Hartz-IV-Sanktionen auch in Deutschland fort. Fördern und Fordern. Es ging und geht im Umgang mit Armut und Ungleichheit oft um Eigenverantwortung und Effizienz, nicht um Empathie.

Christine Isaacs hat lange offen darüber gesprochen. Seit fast zehn Jahren offenbart sie ihr Leben anderen gegenüber, um zu zeigen, was es wirklich bedeutet, arm zu sein. Reden kann befreien. Doch Isaacs sagt, sie empfinde es zunehmend eher als Belastung.

Beim Erzählen hält sie sich an der Tasse von Costa Coffee fest, so als könne sie ein Anker sein. Und als sie das Café verlässt, geht sie vorsichtig über die Straße. Es wirkt so, als ließen die vergangenen Wochen in ihr Zweifel aufkommen, ob sich wirklich etwas zum Guten verändern lässt. Und ob die Poverty Truth Commission überhaupt etwas verändern kann.