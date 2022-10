An diesem Wochenende wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten, der mit hoher Wahrscheinlichkeit der alte sein und daher wieder Alexander Van der Bellen heißen wird. Sicher ist das aber nicht. Denn was so lange als vorgegeben galt, erweist sich jetzt als Problem: Die Selbstverständlichkeit, mit der Van der Bellen als sicherer Wahlsieger angesehen wurde und wird, macht es ihm und seinem Team schwer, die Anhängerinnen und Anhänger zu mobilisieren, auch tatsächlich zur Wahl zu gehen und ihm seine Stimme zu geben. Vor allem jene, die Van der Bellen schon bei dem letzten Mal (es waren ja mehrere letzte Male) eher aus Verlegenheit und Mangel an Alternativen als aus Überzeugung gewählt haben.

Der Zweite als Gefahr

Diesmal gibt es zwar eine Menge Herausforderer, sechs nämlich, aber die meisten werden als eher lächerlich und nicht ernst zu nehmend abgetan. Der zweitstärkste Kandidat, und das ist wohl Walter Rosenkranz von der FPÖ, kommt in praktisch keiner Umfrage auf mehr als 20 Prozent. Gilt also als chancenlos. Und dennoch: Wenn Van der Bellen im ersten Wahldurchgang nicht auf über 50 Prozent käme und in die Stichwahl müsste, könnte sich das Blatt drehen. Dann hätte Rosenkranz wohl auch die Wählerinnen und Wähler der anderen vier eher rechts stehenden Kandidaten hinter sich und durchaus Chancen, Van der Bellen in einer Stichwahl zu besiegen.