Angeschossene Tiere sind am gefährlichsten, heißt es. Womöglich gilt das in Österreich auch für politische Parteien, die in Bedrängnis sind – und das ist die Volkspartei ohne Zweifel. Die Justiz ermittelt nicht nur gegen die Bundespartei selbst, sondern auch gegen zahlreiche aktive und ehemalige Spitzenpolitiker. Eine Anklage gegen den österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz dürfte in den nächsten Tagen eingebracht werden.

Trotz eines Geldregens in Form diverser Förderungen und Boni bleibt die Popularität beim Volk aus, in den allermeisten Umfragen ist die ÖVP auf den dritten Platz abgerutscht. Selbst bei der Kanzlerfrage hat FPÖ-Chef Herbert Kickl seinen konservativen Rivalen Karl Nehammer in manchen Befragungen überholt.

Alkohol oder Psychopharmaka

Mehrere Versuche eines Befreiungsschlags scheiterten. Die große Rede des österreichischen Kanzlers zur Zukunft Österreichs ging spurlos an der Republik vorüber, dafür blieb eine flapsige Formulierung Nehammers hängen: Angesichts steigender Preise brauche man ja wohl »Alkohol oder Psychopharmaka«, hatte der Regierungschef gewitzelt.

Langsam wird nun klar, wie die ÖVP aus ihrer Misere gelangen will – und dieser Weg ist brandgefährlich. Denn die Kanzlerpartei versucht einmal mehr, die FPÖ rechts einzuholen. So fabuliert die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von »normal denkenden Menschen«, die sie vertrete – und die angeblich gegen Gendern und gegen Klimaproteste seien .