So viel Angela Merkel und Sebastian Kurz trennen mag, eines haben sie doch gemeinsam: Sie haben ihre Parteien durch ihren Abgang in eine Sinnkrise gestürzt. Beider Erfolg – bei Merkel 16 Jahre lang, bei Kurz nur vier – hat übertüncht, dass ihre Schwesterparteien CDU und ÖVP zusehends in eine ideologische Argumentationsarmut geraten sind. Während Merkels pragmatisch-ruhiger Ansatz vor allem der SPD keine Luft zum Atmen ließ, wilderte Kurz mit einem migrationskritischen bis ausländerfeindlichen Kurs bei der rechten FPÖ.

Jetzt sind CDU und ÖVP in der Krise. Das zeigte sich beim Parteitag der CDU, noch viel deutlicher wurde es aber in Wien. Auch wenn sich die ÖVP in Österreich noch an der Kanzlerschaft festklammert – Laura Sachslehner, die Generalsekretärin der Volkspartei, hat unlängst einen wütenden Abgang hingelegt. Sie sprach davon, dass man sich »dem Koalitionspartner anbiedern« würde und den eigenen Wertekurs verlassen habe. Sie wolle sich nicht verbiegen, deshalb lege sie ihr Amt nieder. Gemeinderätin in Wien will sie freilich bleiben.