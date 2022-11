Tagelang gehen die Behörden davon aus, dass die Frau mit ihrem Partner in den Urlaub gefahren ist. Während die polizeilichen Ermittlungen nur schleppend vorangehen, nehmen die Kinder die Spurensuche selbst in die Hand. Sie finden schließlich das Auto des Ehemanns am Flughafen. Die Leiche ihrer Mutter wird nach zehn Tagen entdeckt. Sie wurde tatsächlich von ihrem Partner umgebracht.