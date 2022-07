Das gleichbleibend Schöne an Österreich für Journalisten ist: die Fülle an süffigen Geschichten, die es von hier, anders als aus Deutschland, zu erzählen gibt. Dieses verhältnismäßig kleine, scheinbar unbeirrt von äußeren Einflüssen vor sich hin wurstelnde Land, eine »Isolierzelle, in der man schreien darf«, so der begnadete Satiriker Karl Kraus, nimmt nur phasenweise und unter erheblichem Druck zur Kenntnis, was jenseits der Landesgrenzen passiert. Ausnahmen von dieser Regel gibt und gab es in jüngster Vergangenheit gleichwohl.

Zweitunfreundlichstes Land der Welt

Zum einen war da am vergangenen Dienstag der Besuch des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck, der mit seinen unmissverständlichen Warnungen vor einem ungemütlichen Herbst und Winter den vorherrschenden österreichischen Kammerton in Fragen der Gasversorgung unterlief. Es werde bedrohlicher, je weniger man unter EU-Mitgliedern zustammenstehe. Habeck wurde daraufhin, nicht zuletzt im Nachrichtenmagazin »profil«, gefeiert als einer, der aufräumt mit dem, was in Österreich in den vergangenen Wochen »an Sprachmüll aufgetürmt«, also an Wähler-Irreführung ersonnen worden sei. Das damit verbundene, verheerende Urteil lautet: »Die Wahrheit ist dem österreichischen Politiker nicht zumutbar. Nicht einmal die Debatte.«

Zum Anderen ist da die eben erschienene »Expat-Insider«-Studie, derzufolge Österreich als zweitunfreundlichestes Land der Welt gilt – Platz Eins belegt derzeit noch Kuwait. Auch das löste im Land, das stark auf Touristen und Arbeitskräfte angewiesen ist, spürbare mediale Beben aus. Verstehen Ausländer den berüchtigten Wiener Charme oder den Schmäh von Samstag-zu-Samstag-Zimmervermittlern im Salzburger Land nicht? Oder sind sie einfach nur zu empfindlich? Die Frage bedarf noch der Beantwortung. Von staatlicherseits verordneten Benimmschulungen ist in Österreich bis aus Weiteres nicht die Rede.

Geschichten, die wir Ihnen heute empfehlen:

Gefangen in der eigenen Praxis: Eine österreichische Ärztin erhält Morddrohungen von Impfgegnern, von der Polizei fühlt sie sich im Stich gelassen. Erst als sich eine deutsche Hackerin einschaltet, wird klar: Hinter den Mails stecken Neonazis .

Neue Karriere oder Comeback? Kurz macht Schlagzeilen mit einem neuen Unternehmen. Wie problematisch sind schnelle Wechsel von Politikern in die Wirtschaft? Welche Pläne verfolgt der Altkanzler langfristig ?

Warum die FPÖ einen »Norbert Hofer mit Doktorat« in die Hofburg-Wahl schickt: Die FPÖ kündigte einen jungen, dynamischen Hofburg-Kandidaten an – geworden ist es das Parteiurgestein Walter Rosenkranz. Intern wird der Volksanwalt dennoch als Glücksfall gefeiert .

