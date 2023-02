Neu definieren musste Österreich jedenfalls sein Verhältnis zu Russland seit dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Damit beschäftigte sich unter anderem eine Schwerpunktausgabe des STANDARD vom vergangenen Wochenende. Auch im Podcast »Inside Austria« geht es dieses Mal um die Beziehungen zu Russland . Von der Raiffeisen International bis zu Red Bull – einige österreichische Unternehmen machen ja in Russland weiterhin »business as usual«. In dieser Folge von »Inside Austria« sehen wir uns an, welche Unternehmen sich ihr Russlandgeschäft vom russischen Angriff auf die Ukraine nicht vermiesen lassen wollen. Wir wollen wissen, wie sie damit Putins Regime stützen. Und wir fragen, was geschehen müsste, damit die Unternehmen sich doch noch aus Russland zurückziehen.

Social-Media-Moment der Woche

Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat auf Twitter ausführlich den Umgang mit ihrer Ex-Kollegin Christine Aschbacher und deren Plagiatsaffäre (Seepocken, »Ich werde rollen und tun es«) kritisiert. Den Thread hat im STANDARD wiederum der Professor Nikolaus Forgó zerlegt .