FPÖ gegen das System

Da hat sich ganz rechts gemütlich die FPÖ eingerichtet, die in allen Umfragen derzeit vorne liegt und vor allem mit einem strikten Kurs in Migrations- und Asylfragen sowie mit einer grundsätzlichen Systemkritik gegen die da oben punktet. Wohlstandverlierer fühlen sich bei der FPÖ gut aufgehoben. Bei der SPÖ, die auch für die kleinen Leute da sein will, wird der Solidaritätsbegriff ein wenig zu fett geschrieben, das mögen nicht alle, die wenig haben und um das auch noch fürchten müssen.

In der Mitte, so scheint es, müsste also massenhaft Platz sein. Dort will sich die ÖVP breitmachen und sich als verlässliche Kraft positionieren. Allerdings wird man die derzeitige Kanzlerpartei bei genauerer politischer Betrachtung doch deutlich rechts der Mitte verorten, sehr viele inhaltliche Unterschiede zur FPÖ gibt es da nicht, im Wesentlichen sind die im Auftreten und der Sprache zu finden.

Wäre also gut Platz für die Neos. Die haben allerdings das Problem, dass sie sich zwischen einem neoliberalen Wirtschaftskurs und eher linken gesellschaftspolitischen Anschauungen ideologisch schwer einfangen lassen. Diese Widersprüche nehmen offenbar auch die Wähler wahr. Die Neos werden zwar von der SPÖ als möglicher künftiger Koalitionspartner heftig umworben, müssten aber erstens einmal stark genug werden und zweitens ein paar inhaltliche Hürden aus dem Weg räumen.