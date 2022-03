Was ist jetzt mit Österreichs »immerwährender« Neutralität?

Liebe Leserin, lieber Leser,

Österreich leidet derzeit an seiner Neutralität. Eigentlich stellt sie niemand so richtig infrage, weil das ein politisches Selbstmordkommando wäre. Die Neutralität gehört zu Österreich wie die Lipizzaner und die Mozartkugeln, und da sind wir mittendrin in der Debatte. Wie zeitgemäß ist die Neutralität denn noch?