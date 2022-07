Während des andauernden Streits über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran arbeitet das Land laut der Internationalen Atomaufsicht (IAEA) verstärkt an der Urananreicherung. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen internen IAEA-Bericht, der an die Mitgliedstaaten verschickt worden sein soll. Darin heißt Reuters zufolge, Iran setze die Uran-Anreicherung in seiner unterirdischen Anlage in Fordo mit einer modifizierten Kaskade seiner Zentrifugen fort; diese erleichtere eine höhere Anreicherung. Darüber habe Iran die IAEA am 7. Juli informiert.