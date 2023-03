6 / 17

Solidaritätsbekundung: In der britischen Hauptstadt erinnerten Frauen mit Kostümen an die Utopie »Handmaid's Tale«. In der Dystopie sind Frauen weitgehend rechtlos. Viele werden als Dienstmägde versklavt und missbraucht, um der herrschenden Klasse der Kommandanten und ihren unfruchtbaren Ehefrauen Kinder zu gebären. Die Demonstrantinnen in London erinnerten zudem an die Notlage der Frauen in Iran. Sie trugen Fotos von dort inhaftierten oder getöteten Frauen vor sich her.