Die »Welt« hatte nach Russlands Einmarsch in die Ukraine damit begonnen, unter dem Titel »Krieg in der Ukraine« Nachrichten auch auf Russisch zu veröffentlichen. Zudem beschäftigte das Blatt zwischenzeitlich die russische Journalistin Marina Owsjannikowa, die Mitte März mit einer Protestaktion in Russlands Staatsfernsehen bekannt geworden war.