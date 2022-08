Demonstrationen breiten sich in anderen Provinzen aus

Eigentlich galt schon von Montagnachmittag an in Bagdad und vom Abend an landesweit eine Ausgangssperre. Ministerpräsident Kasimi ordnete an, dass die offiziellen Arbeitszeiten am Dienstag im ganzen Land ausgesetzt seien. Das teilte das Kabinett der staatlichen Nachrichtenagentur INA zufolge in der Nacht mit.

Die Demonstrationen der Sadristen breiteten sich auch auf andere Provinzen aus. Laut Berichten zogen seine Anhänger dabei unter anderem auch in Basra und Dhi Kar im Süden auf die Straße und besetzten Gebäude der Provinzregierungen. Dass der Konflikt sich in einen landesweiten »Bürgerkrieg unter Schiiten« ausweite, sei derzeit aber noch unwahrscheinlich, schrieb Jisar al-Maliki, Analyst bei der Middle East Economic Survey (MEES).