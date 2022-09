Der Konflikt um dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini in Iran hat sich bis in den Irak ausgeweitet. Während die Demonstrationen im In- und Ausland seit fast zwei Wochen andauern, hat das Nachbarland mindestens neun Tote durch iranische Angriffe in der autonomen Kurdenregion gemeldet. Bei Angriffen mit Drohnen und Raketen wurden demnach 28 weitere Menschen verletzt.