Der 36-jährige Polizist al-Kenani war Anfang Mai von einem Strafgericht in Bagdad zum Tode verurteilt worden. Er galt als Hauptdrahtzieher des Mordes an al-Haschimi. Dieser war am 6. Juli 2020 vor seinem Haus von Männern auf Motorrädern erschossen worden. Die Ermordung des Wissenschaftlers hatte auch international Bestürzung ausgelöst. Der Extremismusforscher galt als Experte für den »Islamischen Staat«.