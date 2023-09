»Am Abend feierten wir auf einer Party am Ufer des Tigris. So ein Ausdruck der Freude und Ausgelassenheit, das ist ziemlich radikal für die Menschen im Irak. Angesichts all der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, ist das fast schon so was wie Widerstand.«

Die Gemeinde Al Lazzagah baute, um dem Verfall des Flusses etwas entgegenzusetzen, einen Gemeinschaftsgarten. Alle Familien haben Zutritt, jede Familie kümmert sich um eine andere Pflanze. Es gab dort Rosensträucher, Feigen- und Dattelbäume. »Es war der grünste Ort, den ich auf der Reise gesehen habe«, sagt Garthwaite.