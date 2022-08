Die Uno-Mission im Irak (Unami) sprach von einer »extrem gefährlichen Eskalation« und forderte die Demonstranten auf, das Regierungsviertel sofort zu verlassen. »Das Überleben des Staates steht auf dem Spiel«, erklärte die Uno-Mission. Die US-Regierung sprach von »beunruhigenden« Berichten aus Bagdad und mahnte alle Seiten zur Ruhe und zum Dialog.

Sadr-Sympathisanten stürmen Regierungsgebäude

Die Proteste weiteten sich am Abend auf weitere Landesteile aus. Laut Berichten von AFP-Reportern und Augenzeugen stürmten Sadr-Anhänger Regierungsgebäude in den südlichen Städten Nassirija und Hilla, in Hilla gab es Straßenblockaden.