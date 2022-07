Der Vorfall stellt die Beziehungen zwischen dem Irak und der Türkei auf die Probe. Die irakische Regierung hat den Angriff als »flagrante Verletzung der irakischen Souveränität« verurteilt und macht Ankara für die tödliche Attacke verantwortlich. Die türkische Regierung weist die Anschuldigungen zurück.

Die Türkei unterhält seit 2016 mehrere Militärposten im Nordirak. Die Regierung in Ankara begründet die Militärpräsenz in der Region mit ihrem Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. In den vergangenen Monaten hat Erdoğan den Einsatz intensiviert. Im Zuge der Operation »Klauenschloss« geht das türkische Militär mit Jets, Drohnen und Bodentruppen gegen die PKK vor. Die Offensive läuft seit April.