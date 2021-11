Massenabwanderung »Lieber sterbe ich an der polnischen Grenze, als im Irak zu leben«

In den Kurdengebieten im Nordirak herrscht Frieden, trotzdem flohen aus keiner Region der Welt in den vergangenen Monaten mehr Menschen nach Belarus. Was sind die Gründe dafür?

Aus Erbil und Ranya, Irak, berichtet Maximilian Popp