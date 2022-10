Die 15-jährige Asra Panahi ist in der Stadt Aradabil nach Angaben einer iranischen Lehrergewerkschaft an den Folgen von Schlägen durch Sicherheitskräfte gestorben. »Beamte in Zivil« hätten das Schahed-Gymnasium in der nordwestlichen Stadt Ardabil »angegriffen«, teilte der Koordinierungsrat der Lehrergewerkschaften in einer Erklärung mit.