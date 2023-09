Nach dem Tod eines politischen Gefangenen in einem Gefängnis in Iran haben Aktivisten eine internationale Untersuchung zu den Todesumständen gefordert. Der 31-jährige Dschawad Ruhi sei »grausam gefoltert« worden und dann am 31. August »unter verdächtigen Umständen gestorben«, erklärte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Freitag.