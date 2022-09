Die US-Regierung will den Menschen in Iran besseren Zugang zum Internet und zu unabhängigen Nachrichten ermöglichen. Amerikanischen IT-Firmen sei es künftig erlaubt, ihre Geschäftstätigkeit in Iran auszuweiten, teilte das Finanzministerium in Washington mit. Dafür seien bestehende Beschränkungen teilweise aufgehoben worden. Eine aktualisierte Genehmigung ermöglicht es den Firmen demnach, in Iran wieder mehr Online-Dienste anzubieten – darunter unter anderem Soziale Medien, Videokonferenzsoftware und Cloud-Dienste.