Am 16. Juli hatte Irans Polizei auf Weisung des Nationalen Sicherheitsrats die Rückkehr der Sittenwächter verkündet. Sie sollen in der Öffentlichkeit die Einhaltung der in Iran geltenden islamischen Kleidungsregeln kontrollieren. Nach den Protesten im Herbst 2022, ausgelöst durch den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, ignorieren zahlreiche Frauen in Iran die Kopftuchpflicht, auch als Zeichen des stillen Protests.