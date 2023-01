Die Tat dürfte die bereits seit Monaten angespannte Lage zwischen den Nachbarländern Aserbaidschan und Iran weiter verschärfen. »Wir fordern, dass dieser Terroranschlag untersucht und der Terrorist bestraft wird«, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in einer ersten Erklärung. Das aserbaidschanische Außenministerium spricht von einem »verräterischen Angriff«.

Aserbaidschan grenzt an den Nordwesten des Iran. Das Land liegt mit Armenien in einem bewaffneten Dauerkonflikt um die Region Bergkarabach. Iran steht im Konflikt aufseiten Armeniens und positioniert sich somit gegen die Regierung in Baku. Zugleich unterhält Aserbaidschan enge Beziehungen zu Israel – jener Staat, dem Iran immer wieder mit Vernichtung droht. Erst im Oktober provozierte die iranische Armee den kleineren Nachbar zudem mit einer ausgedehnten Militärübung an der Grenze zu Aserbaidschan.