Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben in einer gemeinsamen Erklärung das Verhalten der iranischen Regierung verurteilt und ihre Zweifel an der Wiederbelebung des Atomabkommens geäußert.

Seit März dieses Jahres läge eine tragfähige Vereinbarung vor, welche eine Rückkehr der USA in das Atomabkommen ermögliche und Iran dazu in die Lage versetze, seine Verpflichtungen wieder einzuhalten. Die Länder bedauerten in dem Statement, dass Iran seine diplomatische Möglichkeit bisher nicht genutzt hat und forderten die iranische Regierung auf, dies umgehend zu tun.