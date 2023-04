Augenzeugenbericht über Haft in Iran »Wenn jemand klingelt, gerate ich in Panik – es könnten ja maskierte Schergen sein«

Kaum Wasser, dunkle Zellen – und immer wieder die Angst: Unser Autor war einer von Tausenden politischen Gefangenen in Iran. Hier beschreibt er anonym, was er in den Kerkern des Regimes erlebt hat.