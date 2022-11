»Wir lassen nicht nach. Wir stehen an der Seite der Männer und Frauen in Iran, und zwar nicht nur heute, sondern so lange es notwendig ist«, schrieb die Außenministerin.

Der SPIEGEL hatte am Samstag berichtet, Deutschland und weitere EU-Staaten hätten vorgeschlagen, gegen weitere 31 Verantwortliche und Institutionen aus dem Sicherheitssektor Irans vorzugehen. Dabei gehe es um das Einfrieren von Vermögen und um Einreiseverbote in die EU. Die EU-Außenministerinnen und -Außenminister könnten die neue Sanktionsliste bei ihrem nächsten Treffen am Donnerstag kommender Woche beschließen, hieß es.