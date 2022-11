In Iran verschärft sich der Ton gegen Deutschland. Mehrere Studentenorganisationen der berüchtigten Basidsch-Milizen fordern nun in einem offenen Brief an das iranische Außenministerium gegen deutsche Diplomaten vorzugehen, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete. »Mit der Identifikation der ernsten Rolle einiger Botschaften bei den jüngsten Unruhen, darunter Deutschland und England, hat sich die Szene der Konfrontation verändert«, hieß es. Der Appell folgte einer zunehmend ablehnenden Haltung der Hardliner in Iran gegenüber europäischen Ländern.