Baerbock will Druck auf Iran erhöhen

Mit Ausbruch der Proteste Mitte September 2022 ist die Islamische Republik Iran in eine schwere politische Krise gestürzt. Auslöser war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, nachdem sie in Polizeigewahrsam genommen worden war. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden. Seither kommt es zu anhaltenden Protesten gegen das Regime in Teheran. Sicherheitskräfte gehen mit aller Härte gegen die Demonstrierenden vor, mehrere Personen wurden bereits hingerichtet.