Die Version der Behörden lautet dagegen anders: Shakarami sei in der Nacht eines Verschwindens in einem Gebäude gesehen worden und habe am nächsten Tag tot im Innenhof gelegen. Mit den derzeitigen Protesten habe ihr Tod nichts zu tun, betonte der Justizbeamte Mohammad Shahriari. Auch die per Obduktion festgestellten schweren Verletzungen deuteten auf einen Sturz Shakaramis hin, hieß es.