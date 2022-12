Iran hat trotz geltender Sanktionen angeblich vier gebrauchte Passagierflugzeuge zum Ersatz von Maschinen seiner alternden Flotte erhalten. Die iranische Luftfahrtbehörde bestätigte am Freitag, dass vier Flugzeuge in Iran angekommen sein. »Die vier Airbus-Flieger sind im Land angekommen und werden demnächst in der zivilen Luftfahrt eingesetzt«, sagte ein Behördensprecher dem Nachrichtenportal Khabar-Online am Freitag. Wie Iran trotz der Sanktionen die vier Flieger erwerben konnte, sagte er nicht.