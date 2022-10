Zehntausende bei Protest in Berlin

In Berlin hatten sich vergangenen Samstag nach Angaben der Polizei rund 80.000 Menschen an einer Kundgebung zur Unterstützung der Demonstranten in Iran beteiligt. In Iran gibt es seit Wochen massive Proteste gegen das Regime. Sie richten sich gegen den repressiven Kurs der Regierung. Die Demonstrantinnen rufen »Frau! Leben! Freiheit« und schwenken ihr Kopftuch.

Begonnen hatten die Proteste mit dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini. Sie war am 16. September gestorben, nachdem die Sittenpolizei sie wegen angeblich »unislamischer Kleidung« festgenommen hatte. Das iranische Regime behauptet, die junge Frau sei an Organversagen gestorben, als Folge einer angeblichen Vorerkrankung, die ihre Familie jedoch bestreitet. Ein Video soll zeigen, wie Amini in der Polizeistation schwankt, sich an einem Stuhl festhält, dann zusammenbricht. Vieles spricht allerdings für eine Gewalttat: Eine Augenzeugin berichtete iranischen Journalisten, Amini habe im Gewahrsam erzählt, man habe ihr im Polizeiwagen auf den Kopf geschlagen. Hacker leakten Bilder einer Computertomografie, die Aminis Schädelfraktur zeigen soll. (Lesen Sie hier eine Anatomie des Aufstands )