Iran wirft Deutschland demnach »Interventionismus« und »haltlose Aussagen« vor. Botschafter Muzel ist in den vergangenen Wochen bereits mehrmals in das Außenministerium in Teheran zitiert worden.

Auch andere westliche Staaten sollen angeblich in die Proteste involviert sein. Das behauptet das iranische Außenministerium. Sprecher Nasser Kanaani sagte am Morgen, man habe Beweise, die die Einmischung in die Demonstrationen belegen. Konkret wurde Kanaani nicht.