In Iran festgenommenen Demonstranten droht die Todesstrafe. Wegen der Teilnahme an den regierungskritischen Protesten wurden in der Hauptstadt Teheran mehr als 300 Menschen angeklagt.

Ein Teil von ihnen muss nach Angaben von Ali Salehi, einem vom Justizportal »Misan Online« zitierten Staatsanwalt von Teheran, damit rechnen, zum Tode verurteilt zu werden. Demnach werde »vier Randalierern« der Straftatbestand »Krieg gegen Gott« (Moharebeh) vorgeworfen, der mit der Todesstrafe geahndet werden kann.