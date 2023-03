Der Einfluss Amerikas am Golf schwindet; das Selbstbewusstsein Irans und Saudi-Arabiens steigt. Beide Länder stehen seit Langem wegen anhaltender Menschenrechtsverletzungen in der Kritik, nicht nur aus den USA. Iran hat gerade erst die landesweiten Proteste brutal unterdrückt, die sich am Tod der jungen Frau Jina Mahsa Amini entzündeten. Saudi-Arabiens Herrscher Mohammed bin Salman will sein Land modernisieren und dazu gehört auch, sich zunehmend von amerikanischem Einfluss zu lösen. Und China sieht eine Möglichkeit, seinen Einfluss in der Geopolitik zu erweitern.